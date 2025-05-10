Konyaspor - Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Ç.Rizespor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yapılacak Konyaspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor - Ç.Rizespor maçı nerede oynanacak? Konyaspor - Ç.Rizespor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Konyaspor - Ç.Rizespor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Konyaspor - Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman
Konyaspor - Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Konyaspor - Ç.Rizespor maçı 10.05.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Konyaspor - Ç.Rizespor Maçı Nerede Oynanacak?
Konyaspor - Ç.Rizespor maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Konyaspor - Ç.Rizespor Maçının Hakemleri
Konyaspor - Ç.Rizespor maçını orta hakem Ozan Ergün yönetecek.
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