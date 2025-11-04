Konyaspor, Çağdaş Atan ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Konyaspor Kulübü, Samsunspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından dün teknik direktör Recep Uçar​​​​​​​ ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.



Konyaspor'dan yapılan paylaşımda "Teşekkürler Recep Uçar! Teknik direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denilmişti.