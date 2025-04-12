Konyaspor evinde 3 puanı tek golle aldı
Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında Göztepe’yi ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında Göztepe’yi ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı aldı.
24’üncü dakikada Yasir Subaşı’nın sol taraftan içeriye ortasında Jevtovic’in topuk pasıyla topla buluşan Kramer kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluştu:1-0.
27’nci dakikada topla birlikte ceza alanına sokulan Yusuf Erdoğan’ın ortasına gelişine vuran Pedrinho’nun şutu az farkla auta çıktı.
28’inci dakikada Konyaspor defansının uzaklaştırdığı topa gelişine vuran İsmail Köybaşı’nın şutu kalecide kaldı.
43’üncü dakikada İsmail Köybaşı’nın sol kanattan ortasıyla topla buluşan Romulo’nun şutu direkten döndü.
70’inci dakikada sol taraftan Pedrinho’nun korner atışında topa yükselen Adill Demirbağ’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
73’üncü dakikada Nazım Sangare’nin ortasında topa yükselen Emerson’un kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
77’nci dakikada Victor Hugo’nun sağ çaprazdan serbest vuruşunda Emerson’un kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
Karşılaşma Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR
STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Murat Şener
KONYASPOR: Deniz Ertaş- Ndao, Adil Demirbağ, Bazoer, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı(Dk.86 Boranijasevic), Oğulcan Ülgün(Dk.62 Aleksic), Jevtovic, Pedrinho(Dk.80 Bjorlo), Yusuf Erdoğan(Dk.80 Umut Nayır), Kramer
GÖZTEPE: Lis- Taha Altıkardeş, Heliton(Dk.46 Neilsen), Koray Günter, Ogün Bayrak(Dk.62 Bokele), Dennis, Doğan Erdoğan(Dk.76 Vıctor Hugo), İsmail Köybaşı(Dk.62 Nazım Sangare) Juan(Dk.6 Emersonn), Kubilay Kanatsızkuş, Romulo
GOL: Dk.24 Kramer (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Kramer, Adil Demirbağ, Deniz Ertaş, Ndao (Konyaspor), Heliton (Göztepe)
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