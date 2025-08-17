Konyaspor farklı kazandı, Süper Lig'de liderliğe yükseldi: 2 maçta 7 gol!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alassane Ndao, 50. dakikada Danijel Aleksic ve 83. dakikada Yhoan Andzouana kaydetti.



Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Konyaspor, puanını 6'ya yükseltti ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Henüz puanı bulunmayan Gaziantep FK ise son sırada yer aldı.



Konyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.