Konyaspor farklı kazandı, Süper Lig'de liderliğe yükseldi: 2 maçta 7 gol!
Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'yı farklı mağlup etti ve liderliğe yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alassane Ndao, 50. dakikada Danijel Aleksic ve 83. dakikada Yhoan Andzouana kaydetti.
Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Konyaspor, puanını 6'ya yükseltti ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Henüz puanı bulunmayan Gaziantep FK ise son sırada yer aldı.
Konyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada köşe vuruşu sırasında oluşan karambolde topu önünde bulan N'diaye'nin ceza sahası içerisinden sert şutunda, topu kaleci Deniz Ertaş çıkardı.
18. dakikada Konyaspor öne geçti. Orta sahada topu alan Adil Demirbağ'ın pasında topla buluşan N'dao'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
40. dakikada N'dao'nun sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, top az farkla dışarıya gitti.
48. dakikada N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Zafer Görgen topu çıkardı.
50. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan N'dao'nun pasında Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
82. dakikada Konyaspor üçüncü golü buldu. kaleci Deniz Ertaş'ın ileriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0
