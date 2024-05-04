Konyaspor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Konyaspor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Konyaspor - Fenerbahçe maçı 06.05.2024 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Konyaspor - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?
Konyaspor - Fenerbahçe maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Konyaspor - Fenerbahçe Maçının Hakemleri
Konyaspor - Fenerbahçe maçını orta hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
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