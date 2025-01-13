Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabakaya dair ayrıntılar futbolseverlerce merak ediliyor. İşte, Konyaspor-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...



Konyaspor-Fenerbahçe maçı 13 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Müsabaka MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.



Müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.



MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU



Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapacak.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe'de bu maç öncesinde 4 eksik bulunuyor.



Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemeyecek. Kaleci Dominik Livakovic'in durumu ise belirsiz.



Sakatlığını atlatan Oğuz Aydın, teknik ekibin şans vermesi durumunda takımdaki yerini alabilecek.



CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR



Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında.



Athletic Bilbao maçında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin'i korumak için kadroya dahil etmeyen teknik direktör Jose Mourinho, ikas Eyüpspor karşılaşmasında olduğu gibi bu müsabakada da Samet'i kadroya dahil edebilir.



Üç sarı kartı bulunan Samet Akaydin, TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyip kart görmesi durumunda Adana Demirspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.



Sarı-lacivertli ekipte kart ceza sınırındaki bir diğer isim Sebastian Szymanski.



Atakaş Hatayspor karşısında gördüğü sarı kartla sınıra gelen Polonyalı futbolcu, maçta kart görmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.