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Konyaspor-Fenerbahçe futbol maçında Ahmet Çalık anıldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor'da seremonisinde futbolcular ve Konyasporlu taraftarlar tarafından trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık anıldı.

Konyaspor-Fenerbahçe futbol maçında Ahmet Çalık anıldı

Trendyol 'in 19. haftasında ile karşılaştıkları maçın seremonisinde Konyasporlu futbolcular, 3. yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Futbolcular sahaya “Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık” yazılı pankartla çıktı.

Konyasporlu taraftarlar tarafından ise kale arkası tribününde “Doymadım Doyamadım” yazılı Ahmet Çalık pankartıyla koreografi yapıldı.

Konyaspor-Fenerbahçe futbol maçında Ahmet Çalık anıldı - 1
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