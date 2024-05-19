Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonluk düğümünü çözecek GS-Konya maçının tarihi

Bu galibiyetle puanını 96'ya yükselten sarı-lacivertliler, son hafta öncesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Bu sonuçla Galatasaray 99 puanda kaldı. Haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, sahasında şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı. İşte, Şampiyonluk düğümünü çözecek maçın tarihi...



KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğu kazanma ihtimali bulunan Konyaspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu.



Tümosan Konyaspor ile Galatasaray, 26 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek.



Maça dair saat, yayıncı kanal ve hakem bilgisi gelecek günlerde netleşecek.



ZİYECH KONYASPOR MAÇINDA CEZALI OLACAK



Galatasaray'da Hakim Ziyech, son hafta öncesi cezalı durumuna düştü.



Ligde Fenerbahçe maçına kadar forma giydiği 17 müsabakada 3 kez sarı kart gören Ziyech, derbi öncesinde sınırdaki 7 oyuncudan biri konumundaydı. Karşılaşmanın 59. dakikasında hakem Arda Kardeşler'in sarı kart gösterdiği Faslı yıldız, cezalı duruma düştü.



Ziyech, ligin son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.



