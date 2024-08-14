Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig'de 2. hafta heyecanı

Konyaspor-Galatasaray maçına geri sayım başladı. Son şampiyon Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle girdi. TÜMOSAN Konyaspor ise Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenmişti. İşte, Konyaspor-Galatasaray maçı tarihi...



KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor-Galatasaray maçı yapılacak.



Konyaspor-Galatasaray maçı, 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.



Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



SARI KIRMIZILI TAKIMIN İLK MAÇINDAN NOTLAR



Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 2024-2025 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. RAMS Park'ta yapılan maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Hatayspor da pozisyona giremeyince ilk yarı golsüz eşitlikle sonlandı.



Hatay temsilcisi, müsabakanın 52. dakikasında Joelson Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Uzun süre beraberliği kovalayan Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skora denge getirdi. Baskısını artıran sarı-kırmızılı ekip, 90. dakikada sahneye çıkan yeni transfer Michy Batshuayi'nin golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.



Bu sonuçla son şampiyon sezona 3 puanla başlangıç yaptı. Hatayspor ise son 10 dakikaya 1-0 önde girdiği mücadeleden puansız ayrıldı.

