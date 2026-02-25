Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı. Sane'nin golü neden iptal edildi?
25.02.2026 00:01
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı. Görüntülerde Galatasaray'ın iptal gölünde hakemlerin diyaloguna yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 23. haftasına ilişkin VAR kayıtlarını YouTube hesabından paylaştı.
Kayıtlarda haftanın ne çok tartışılan pozisyonu olan Konyaspor - Galatasaray maçında iptal edilen goldeki konuşmalara yer verildi.
İşte Leroy Sane'nin golünün ardından VAR odası ile hakem Atilla Karaoğlan arasında geçen konuşmalar:
- VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim.
- Atilla Karaoğlan: Tamam.
- VAR: Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim.
- Atilla Karaoğlan: Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?
- VAR: Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim.
- Atilla Karaoğlan: Tamam. Gördüm.
- Atilla Karaoğlan: 93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor.
- Atilla Karaoğlan: Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var.
- Atilla Karaoğlan: Rakibe etkisi var.
- Atilla Karaoğlan: Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum.
- VAR: Doğrudur, tamamdır.