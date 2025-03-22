Konyaspor - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor - Gaziantep FK maçı nerede oynanacak? Konyaspor - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Konyaspor - Gaziantep FK maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Konyaspor - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman
Konyaspor - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Konyaspor - Gaziantep FK maçı 28.03.2025 20:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Konyaspor - Gaziantep FK Maçı Nerede Oynanacak?
Konyaspor - Gaziantep FK maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
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