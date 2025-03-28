Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Gaziantep ekibi, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4. galibiyete ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın ayrıntılarına odaklandı. Peki, Konyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Konyaspor-Gaziantep FK maçına geri sayım başladı. Gaziantep FK Ligde çıktığı son 3 maçında, İkas Eyüpspor'u 3-1, Beşiktaş'ı 2-1, Bellona Kayserispor'u 1-0 yenip üst üste 3. galibiyet elde etmişti. İşte, Konyaspor-Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler...
KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?
Konyaspor-Gaziantep FK maçı, 28 Mart Cuma günü yapılacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Müsabaka, beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
5 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Gaziantep FK'de Konyaspor maçı öncesi 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor.
Ndiaye, Kozlowski, Semih Güler, Lungoyi ve Sorescu Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 30. haftada oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.
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