Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

Konyaspor , Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Gençlerbirliği 'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Murat Kurum Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda; Amed Sportif Faaliyetler maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Enis Destan’ın takımdan ayrı çalıştığı antrenman , sahada ısınma ve 5’e 2 ile başlarken çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, 20 Ekim Salı günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.