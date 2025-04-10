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Konyaspor - Göztepe Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Göztepe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor - Göztepe maçı nerede oynanacak? Konyaspor - Göztepe maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Konyaspor - Göztepe maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Konyaspor - Göztepe Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Göztepe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Konyaspor - Göztepe Maçı Ne Zaman

Konyaspor - Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Konyaspor - Göztepe maçı 12.04.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Göztepe Maçı Nerede Oynanacak?

Konyaspor - Göztepe maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Konyaspor - Göztepe Maçının Hakemleri

Konyaspor - Göztepe maçını orta hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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