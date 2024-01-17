Konyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 18 Ocak'ta Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'yi ağırlayacak. Kupaya 3. eleme turunda dahil olan yeşil-beyazlı ekip Erbaaspor'u 3-0 mağlup ederek adını 4. eleme turuna yazdırmıştı. Bu turda da Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-0 mağlup eden Anadolu Kartalı adını 5. tura yazdırmayı başarmıştı. Kupaya 4. eleme turunda katılan Göztepe ise bu turda 1461 Trabzon'u evinde 3-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi. İşte, Konyaspor-Göztepe maçı hakkında bilgiler...
KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 18 Ocak Perşembe günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'yi ağırlayacak.
Saat 17:00'de başlayacak müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.
Öte yandan maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.
18 OCAK ZKT MAÇ PROGRAMI
13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)
21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)
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