Konyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Konya'da karşılaşacak. TÜMOSAN Konyaspor ile Süper Lig'de 12. maçına çıkacak olan Göztepe, daha önce 6 maçı kazanırken, 3 karşılaşmayı kaybetti, 2 maç ise berabere tamamlandı. İşte, Konyaspor-Göztepe maçı hakkında bilgiler...



KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Konyaspor-Göztepe maçı, 12 Nisan Cumartesi günü yapılacak.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.



Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



GÖZTEPE'NİN EKSİKLERİ



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ahmed Ildız ve Novatus Miroshi ile kart cezalısı Matsuki, bu maçta forma giyemeyecek.



