Konyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde 6 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 14 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki, Konyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hatayspor, Süper Lig'de bugün Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. İşte, Konyaspor-Hatayspor maçı hakkında bilgiler...
KONYASPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor-Hatayspor karşı karşıya geliyor.
Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı mücadele 24 Kasım Pazar günü saat 16:00’da başlayacak.
Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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