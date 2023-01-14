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Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1. dakikada gelen golle Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı devam ediyor. İşte ayrıntılar...

Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya (Canlı anlatım)

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında , 'a konuk oluyor. 

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. 

Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

İLK 11

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf

Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun

Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya (Canlı anlatım) - 1

43. RANDEVU

İki takım arasında oynanan 42 maçın 23'ünü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 13 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 2 lig müsabakasından galibiyetle ayrılmayı başardı.

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