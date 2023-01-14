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Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya: İlk 11'ler belli oldu (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya: İlk 11'ler belli oldu (Canlı anlatım)

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında , 'a konuk oluyor. 

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. 

Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İLK 11

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf

Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun

43. RANDEVU

İki takım arasında oynanan 42 maçın 23'ünü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 13 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 2 lig müsabakasından galibiyetle ayrılmayı başardı.

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