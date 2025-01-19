Konyaspor ile Kasımpaşa'nın gol düellosunda kazanan çıkmadı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Recep Uçar'ın öğrencilerinin galibiyet hasreti de 5 maça çıkmış oldu.
Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.
Yeşil-beyazlılarda Blaz Kramer 20. dakikada sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekipte Brekalo ile eşitliği 53. dakikada yakalasa da 63. dakikada tekrar Kramer'in golü skoru 2-1'e getirdi.
70. dakikada Gökhan Gül'le yeniden skora denge sağlayan Kasımpaşa, skoru koruyamazken 82. dakikada Umut Nayir'in golüyle ev sahibi 3-2 öne geçti.
Konuk ekip 87. dakikada Barak'ın golüyle yeniden skora denge sağladı.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor 21 puanda bulunurken, Kasımpaşa ise 22 puana yükseldi.
GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI
Konyaspor'da Recep Uçar'ın öğrencilerinin Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet hasreti 5'e çıktı.
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