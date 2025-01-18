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Konyaspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapılacak Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor - Kasımpaşa maçı nerede oynanacak? Konyaspor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Konyaspor - Kasımpaşa maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Konyaspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Konyaspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Konyaspor - Kasımpaşa maçı 19.01.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Kasımpaşa Maçı Nerede Oynanacak?

Konyaspor - Kasımpaşa maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Konyaspor - Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Konyaspor - Kasımpaşa maçını orta hakem Burak Pakkan yönetecek.

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