Konyaspor kombinede zirveye oynuyor.

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, kombine bilet satışlarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.



Taraftarların kombine bilete ilgisinden memnuniyet duyduklarını anlatan Kaymak, "Bugün itibarıyla 22 bin civarı kombine satışımız gerçekleşti. Kısa sürede bu rakamın 25 bini bulacağını düşünüyoruz. 2016-17'den sonra en çok kombine satışı yaptığımız sezonu yaşıyoruz. Süper Lig takımları içinde kombine satışında 4. sıradayız." diye konuştu.



Kaymak, stadyumda bazı değişiklikler de yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Batı Alt' olarak bilinen tribünümüzü, 'Batı Alt VİP' olarak değiştirdik. Stadyumdaki en güzel maç seyri yaşanan bölümünü kırmızı koltuklarla kapladık. En yüksek satış rakamı olan bu tribün ciddi ilgi gördü. Bin 500 koltuğun yer aldığı tribünde çok az bölüm kaldı. 42 bin kişilik kapasiteye sahip stadyumumuzda oynayacağımız maçlarda yarısından fazlası kombineli taraftarımız olacak. Türkiye'deki en ucuz kombine satışı yapan takımız. Bunun meyvelerini de aldığımızı düşünüyorum."



ÖĞRENCİYE YÜZDE 20 İNDİRİM



Nuri Kaymak, kombine bilet fiyatlarında yaptıkları indimin satışlara olumlu yansıdığına da değindi.



Öğrencilere kombine biletlerin yüzde 20 indirimli satıldığını ifade eden Kaymak, "Öğrenci belgelerini Passolig stadyum gişesine ibraz ettiklerinde indirimli fiyattan faydalanabiliyorlar. Binlerce öğrenci taraftarımızın bu indirimli fiyatlardan kombine aldıklarını görüyoruz. Bu noktada da hedeflerimize ulaştık." dedi.



Yeşil beyazlı futbolseverlere teşekkür eden Kaymak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yaptığımız transferlerin taraftarımız nezdinde olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Şehirde oluşan güzel sinerjiyi, bizler de hissedebiliyoruz. İnşallah güzel bir sezonu taraftar, takım, yönetim birlikteliğiyle geride bırakacağız. Konyaspor taraftarı her zaman olduğu gibi takımına karşı yine vefasını, sevgisini göstermiştir. Konyaspor’un asla yalnız yürümeyeceğinin altını çizmiştir."



Kasımpaşa deplasmanında 3-2 kazanarak yeni transferlerin skora katkısıyla sezona moralli başlayan Konyaspor, 2. hafta karşılaşmasında sahasında Galatasaray'a 2-1 kaybetti.