Konyaspor, Pedrinho transferini açıkladı

Konyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Brezilyalı futbolcu Pedrinho ile 3 yıllık anlaşma sağladı.



Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pedrinho'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Asıl ismi Pedro Henrique Oliveira dos Santos olan Pedrinho, takımımızda 8 numaralı formayı terletecek" denildi.

İmza töreninden sonra konuşan Pedrinho, "Bu büyük kulübün formasını giyeceğim için çok mutluyum. Umuyorum birlikte hedeflerimize ulaşacağız. Taraftarımızın karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Sosyal medya üzerinden bana gösterdikleri ilgi beni çok memnun etti. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere." dedi

