Konyaspor sahasında Rizespor’u 2-1 yendi

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u 2-1 yendi.



2. dakikada Sowe'nin ceza sahası dışından şutunda defansa da çarpan topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.



13. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Grbic topa sahip oldu.



19. dakikada Ndao'nun sağ kanattan yerden ortasında Bjiorlo'nun sert şutu üstten auta gitti.



28. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



47. dakikada Guilherme'nin sağ köşe gönderinde kullandığı korner atışında ceza saha içinde yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda Samet Akaydin'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.



48. dakikada Calusic'in ara pasına hareketlenen Umut Nayir'in uzaktan sert şutunda kaleci Grbic topu kornere çeldi.



71. dakikada Taha Şahin'in ara pasına hareketlenen Varesanovic'in ceza sahası içinde vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.



77. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.



Karşılaşma yeşil beyazlıların 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

