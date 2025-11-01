Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Konyaspor - Samsunspor karşı karşıya geliyor. Samsunspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Konyaspor - Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 14.30’da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



