Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )
Süper Lig’de heyecan Konyaspor - Samsunspor maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Konyaspor - Samsunspor karşı karşıya geliyor. Samsunspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Konyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Konyaspor - Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 14.30’da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
