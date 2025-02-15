Konyaspor, Samsunspor maçına hazır

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın konuk edeceği Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.

