Konyaspor sezona farkla başladı
Süper Lig'in yeni sezonuna fırtına gibi giren TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 4-1 mağlup etti.
TÜMOSAN Konyaspor Trendyol Süper Lig'e fark ve 3 puanla "merhaba" dedi.
İkas Eyüpspor'un ev sahipliği yaptığı maçın 5. dakikasında Konyaspor, Umut Nayir'in golüyle perdeyi açtı: 0-1.
21. dakikada yine Umut Nayir farkı 2'ye çıkardı.
32. dakikada konuk takım VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı.
33. dakikada topun başında geçen Bardhi skoru 0-3'e taşıdı.
51. dakikada Eyüpspor Halil Akbunar'la farkı 2'ye indirdi.
79. dakikada Konyaspor'da Adil Demirbağ'ın golüyle skoru tayin etti: 1-4.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Eyüpspor
- Konyaspor