Konyaspor sezona farkla başladı

Süper Lig'in yeni sezonuna fırtına gibi giren TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 4-1 mağlup etti.

TÜMOSAN Trendyol 'e fark ve 3 puanla "merhaba" dedi.

İkas Eyüpspor'un ev sahipliği yaptığı maçın 5. dakikasında Konyaspor, Umut Nayir'in golüyle perdeyi açtı: 0-1.

21. dakikada yine Umut Nayir farkı 2'ye çıkardı.

32. dakikada konuk takım VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı.

33. dakikada topun başında geçen Bardhi skoru 0-3'e taşıdı.

51. dakikada Eyüpspor Halil Akbunar'la farkı 2'ye indirdi.

79. dakikada Konyaspor'da Adil Demirbağ'ın golüyle skoru tayin etti: 1-4.

