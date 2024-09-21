Konyaspor - Sivasspor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Gol sesi çıkmadan tamamlanan mücadelede her iki takım da birer puana razı oldu.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 8 puanla 7. sırada yer alırken, Sivasspor ise 8 puanla 8. sırada yer aldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



57. dakikada Charisis'in ortasında Turgunboev'in kafa vuruşunda top, kaleci Slowik'te kaldı.



58. dakikada sol kanattan Oğulcan Ülgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ndao'nun sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.





70. dakikada topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.



75. dakikada kafalardan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.





90. dakikada serbest atışta topun başına geçen Pedrinho'nun sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

