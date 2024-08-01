Konyaspor Slovenya kampındaki hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, 22 Temmuz'dan bu yana Slovenya'nın Kranjska Gora bölgesinde sürdürdüğü üçüncü etap kamp hazırlıklarının son antrenmanını yaptı.

Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken 5'e 3 ile devam etti.

Futbolcular, taktik çalışma sonrası yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Konyaspor, Slovenya'da gerçekleştirdiği üçüncü etap kamp hazırlıklarının son özel maçında yarın 17.00'de Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Fayha ile karşılaşacak.

Yeşil beyazlı ekip, bu maç ile birlikte Slovenya'nın Kranjska Gora bölgesinde sürdürdüğü üçüncü etap hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya dönecek.