Konyaspor takım otobüsü İstanbul'da kaza yaptı, 5'i futbolcu 7 yaralı
30.01.2026 15:54
Son Güncelleme: 30.01.2026 16:29
Kaza yapan otobüs böyle görüntülendi
Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs İstanbul TEM Otoyolu'nda kaza yaptı.
Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs İstanbul'da trafik kazası geçirdi.
Konyaspor takım otobüsü İstanbul'da kazaya karıştı. TEM Otoyolu Mecidiye kavşağında gerçekleşti. Konyaspor kafilesi yarın Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelmişti.
Otobüs havalimanından indikten ve futbolcuları aldıktan sonra konaklayacağı otele hareket ettiği esnada TEM Otoyolu'nda TIR'a çarptı. Kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
VALİLİK: 5'İ FUTBOLCU 7 YARALI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, “30.01.2026 Cuma günü saat 14.55 sıralarında Konyaspor U19 Takım Otobüsü seyir halindeyken, İstanbul İli Pendik Kurna Anadolu Otoyolu Kuzey Marmara Sapağı bölgesinde kamyona arkadan çarpmıştır. Kaza sonucu 1’i otobüs şoförü, 1’i kamyon şoförü ve 5 futbolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiş ve yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.” denildi.
KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA
Konyaspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"Beşiktaş deplasmanı için İstanbul’a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir.
Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.
Konyaspor Futbol Akademimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Kaza sonrası futbolcular araçtan indi
BEŞİKTAŞ İLE KONYASPOR KARŞI KARŞIYA GELECEK
Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de geride kalan 49 maçta siyah-beyazlı futbol takımı 28, Konya temsilcisi ise 7 galibiyet aldı. Taraflar 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.
Beşiktaş söz konusu maçlarda 94 gol atarken, Konyaspor 44 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ SAHASINDA ÜSTÜN
Siyah-beyazlı takım, ev sahibi ünvanıyla Konyaspor ile yaptığı 24 lig maçında 18 galibiyet aldı. Bu maçların 4'ü berabere sonuçlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı.
Ev sahibi olduğu maçlarda rakip filelere 57 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 16 gol gördü.
Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig mücadelesi İzmir'de oynanmış ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise Konyaspor'a 1-0 kaybetti.