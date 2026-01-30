Konyaspor takım otobüsü İstanbul'da kaza yaptı, 5'i futbolcu 7 yaralı

Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs İstanbul'da trafik kazası geçirdi.

Konyaspor takım otobüsü İstanbul'da kazaya karıştı. TEM Otoyolu Mecidiye kavşağında gerçekleşti. Konyaspor kafilesi yarın Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelmişti.

Otobüs havalimanından indikten ve futbolcuları aldıktan sonra konaklayacağı otele hareket ettiği esnada TEM Otoyolu'nda TIR'a çarptı. Kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



VALİLİK: 5'İ FUTBOLCU 7 YARALI



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, “30.01.2026 Cuma günü saat 14.55 sıralarında Konyaspor U19 Takım Otobüsü seyir halindeyken, İstanbul İli Pendik Kurna Anadolu Otoyolu Kuzey Marmara Sapağı bölgesinde kamyona arkadan çarpmıştır. Kaza sonucu 1’i otobüs şoförü, 1’i kamyon şoförü ve 5 futbolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiş ve yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.” denildi.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA



Konyaspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:



"Beşiktaş deplasmanı için İstanbul’a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir.

Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Konyaspor Futbol Akademimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."