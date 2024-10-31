Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile sözleşme imzaladı

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Başkan Ömer Korkmaz ile 2. Başkan Adem Bulut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



İmza töreni sonrası konuşan Konyaspor Başkanı Korkmaz, "Önceki dönem Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı'ya emeklerinden, katkılarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Recep Uçar hocamıza ‘Hoş geldiniz' ve ‘Hayırlı olsun' diyorum. Hocamız bugünden itibaren artık bizimle beraber ve ailemizin bir parçası oldu. Güçlü Konyaspor hedefleriyle ve hayalleriyle çıktığımız bu yolda yeni bir sayfa açarak bu yolda daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz. Hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum.” diye konuştu.



"UMARIM KONYASPOR CAMİASI ADINA DA MUTLU VE UZUN SÜRELİ BİR BİRLİKTELİK OLUR"



Teknik Direktör Uçar ise kendisine yapılan sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, “Benim adıma yeni bir macera ve yeni bir birliktelik olacak. Umarım bu birliktelik her iki taraf adına hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz adına başarılar getirsin. En başta burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu söyleyeyim. Sıkıntılı dönemde görevi devralıp bu takımın ligde kalması için ciddi bir emek harcayan, bu sene de takımın başarısı için ortaya emek koyan Ali Çamdalı hocama da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ve kariyerinde de başarılar diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Umarım hem benim ve ekibim adına hem de Konyaspor camiası adına da mutlu ve uzun süreli bir birliktelik olur." dedi.