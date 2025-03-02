Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Trabzonspor maçına geri sayım başladı. Deplasmanda en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek. İşte, Konyaspor-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...



KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Konyaspor-Trabzonspor maçı, 3 Mart Pazartesi günü yapılacak.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.



Konyaspor-Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SÜPER LİG'DE 48. MAÇI



Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 47 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-11 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 56 gol gördü.