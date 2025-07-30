NTV.COM.TR

Konyaspor'a Rumen kanat: 3 yıllık anlaşma imzalandı

Konyaspor, Rumen futbolcu Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı.

Konyaspor'a Rumen kanat: 3 yıllık anlaşma imzalandı

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdürüyor. çalışmalarına da ara vermeden devam eden , sağ kanat oyuncusu Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı.

İmza töreni futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın katılımıyla kampın yapıldığı otelde gerçekleşti. Marius Ștefanescu daha önce Viitorul Cluj, Sepsi ve FC Steaua Bükreş takımlarında oynadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...