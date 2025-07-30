Konyaspor'a Rumen kanat: 3 yıllık anlaşma imzalandı
Konyaspor, Rumen futbolcu Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdürüyor. Transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Konyaspor, sağ kanat oyuncusu Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı.
İmza töreni futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın katılımıyla kampın yapıldığı otelde gerçekleşti. Marius Ștefanescu daha önce Viitorul Cluj, Sepsi ve FC Steaua Bükreş takımlarında oynadı.
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