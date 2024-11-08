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Konyaspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başlarken 5’e 3 top kapma çalışması ile devam etti.

Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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