Konyaspor’da hücuma ve savunmaya takviye

Trendyol Süper Lig ekiplerin Konyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlılar, Azerbeycan ekibi Karabağ'dan Fransız hücum oyuncusu Hamidou Keyta ile AZ Alkmaar'dan Hollandalı savunmacı Riechedly Bazoer'la 2 yıllığına anlaşma sağladı.

Fransız golcü Hamidou Keyta’nın gece saatlerinde, Riechedly Bazoer'nın ise yarın Konya’ya geleceği ve sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.



Transferlerle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.