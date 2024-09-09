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Konyaspor’da hücuma ve savunmaya takviye

Konyaspor, Karabağ'dan hücum oyuncusu Hamidou Keyta ile AZ Alkmaar'dan Hollandalı savunmacı Riechedly Bazoer'la anlaşma sağladı.

Konyaspor’da hücuma ve savunmaya takviye

Trendyol Süper Lig ekiplerin , transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlılar, Azerbeycan ekibi Karabağ'dan Fransız hücum oyuncusu Hamidou Keyta ile AZ Alkmaar'dan Hollandalı savunmacı Riechedly Bazoer'la 2 yıllığına anlaşma sağladı.

Fransız golcü Hamidou Keyta’nın gece saatlerinde, Riechedly Bazoer'nın ise yarın Konya’ya geleceği ve sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Transferlerle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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