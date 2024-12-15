Konyaspor'da, Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynayacakları Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise, koşu ve ısınma ile başlayan idmanı 4'e 4 jokerli oyun ile devam ettirdi. Antrenman yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını maç hazırlıklarını tamamlayacak.