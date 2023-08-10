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Konyaspor'da yeni transfer Morgan Schneiderlin'in sözleşmesi feshedildi

Konyaspor, yeni transfer Morgan Schneiderlin’in takımdan ayrıldığını açıkladı.

Konyaspor'da yeni transfer Morgan Schneiderlin'in sözleşmesi feshedildi

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Süper Lig ekibi , yeni transfer Morgan Schneiderlin’in ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde transferini duyurduğumuz profesyonel futbolcu Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin’in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir." denildi.

Konyaspor'da yeni transfer Morgan Schneiderlin'in sözleşmesi feshedildi - 1
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