Konyaspor'da yeni transfer Morgan Schneiderlin'in sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibi Konyaspor, yeni transfer Morgan Schneiderlin’in ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrıldığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde transferini duyurduğumuz profesyonel futbolcu Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin’in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir." denildi.

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