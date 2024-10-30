Konyaspor'dan Ali Çamdalı'ya veda
Süper Lig ekibi Konyaspor, Teknik Direktör Ali Çamdalı için sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.
Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı'ya veda mesajı yayınladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kötü gidişat sonucu karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıdığı Ali Çamdalı için veda mesajı yayınladı.
Kulubün sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, "Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
TEŞEKKÜRLER ALİ ÇAMDALI!— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) October 30, 2024
Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.
Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/XIhLUPQtED
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