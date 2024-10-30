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Konyaspor'dan Ali Çamdalı'ya veda

Süper Lig ekibi Konyaspor, Teknik Direktör Ali Çamdalı için sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Konyaspor'dan Ali Çamdalı'ya veda

Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı'ya veda mesajı yayınladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kötü gidişat sonucu karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıdığı Ali Çamdalı için veda mesajı yayınladı.

Kulubün sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, "Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

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