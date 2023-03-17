Konyaspor'un konuğu Galatasaray: Eksikler ve muhtemel 11

Galatasaray, rekor galibiyet serisini sürdürme peşinde. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.



Ligdeki son 14 maçın tamamını kazanan Okan Buruk’un öğrencileri haftaya 60 puanla liderlik koltuğunda giriyor.



Galatasaray’da 3 eksik var.Tedavileri süren Mertens ve Midtsjo’nun yanı sıra kart cezası bulunan Nelsson forma giyemeyecek.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev alacak. AVAR'da ise Alper Çetin ve Ekrem Kan bulunacak.



MUHTEMEL 11'LER



Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Niko Rak, Bouchalakis, Muric, Endri Cekici, Pozuelo (Mahir), Muhammet.



Galatasaray: Muslera, Boey-Kaan-Abdülkerim-Adekugbe, Torreira-Oliveira, Rashica-Yunus-Kerem, Icardi.



Galatasaray ile Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 44. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 43 maçta sarı-kırmızılılar 31, yeşil-beyazlılar 4 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.



Galatasaray'ın 82 golüne, Konya temsilcisi 28 golle karşılık verdi.



Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 21 maçta galibiyet sayılarında 13-4 önde bulunuyor.

A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: 3 isim ilk defa çağrıldı Haberi Görüntüle