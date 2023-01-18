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Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic: Önceki kulübümde de baskı altındaydım

Konyaspor'da ilk antrenmanına çıkan Aleksandar Stanojevic yaptığı ilk açıklamada, “Önceki kulübümde de baskı altında bulundum” diye konuştu.

Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic: Önceki kulübümde de baskı altındaydım

’da İlhan Palut ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Aleksandar Stanojevic yeşil-beyazlı ekip ile ilk antrenmanına çıktı.

"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUM"

Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Stanojevic, “Kendimi olabildiğince göstermek istiyorum. Gayretli ve sıkı çalışan birisiyim. Yeni bir sayfa benim için, yeni şanslar ve fırsatlar getirecek buna inanıyorum. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Önceki kulübümde de baskı altında bulundum, taraftarlarla iç içe olduğumuz zamanlar da oldu. Tabi ki taraftarların beklentisi olması ve heyecanlı olmaları bizlere ayrı bir umut ve gayret katıyor. Taraftarların hissiyatı ve reaksiyonları konusunda çok memnunum” diye konuştu. 

Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic: Önceki kulübümde de baskı altındaydım - 1
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