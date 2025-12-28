Köpek kalenin önünde uyudu, maça ara verildi

Bölgesel Amatör Lig’de Dersimspor ile Serhat Ardahanspor, Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maçın ikinci yarısının başında sahaya giren köpek, kalenin önüne uzanarak uyumaya başladı. Karşılaşmayı durduran hakem, köpeğin saha dışına çıkarılmasını istedi.

Sahadaki bazı futbolcuların köpeği çıkarmaya çalışmasına rağmen uykusunu bozmak istemeyen köpek yerinden kalkmadı. Bunun üzerine teknik ekipten bir kişinin pet şişedeki sudan az miktar serpmesiyle köpek saha dışına yönlendirildi.

Köpeğin ayrılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Sahadaki o anlar tribünlerde tebessümle karşılandı.