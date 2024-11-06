Kopenhag-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. İlk 2 maçta istediğini alamayan ve henüz puanı bulunmayan Başakşehir, Danimarka'da oynanacak olan deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Kopenhag-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BAŞAKŞEHİR-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşı karşıya gelecek.



Parken Stadı'nda oynanacak maç, saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

