Kopenhag-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi'nde geride kalan 2 maçta hiç puan alamayan Başakşehir, Kopenhag galibiyetiyle 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kopenhag-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. İlk 2 maçta istediğini alamayan ve henüz puanı bulunmayan Başakşehir, Danimarka'da oynanacak olan deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Kopenhag-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşı karşıya gelecek.
Parken Stadı'nda oynanacak maç, saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR İLK 2 MAÇI KAYBETTİ
Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden RAMS Başakşehir'in puanı bulunmuyor.
Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi.
KOPENHAG 1 PUANA SAHİP
Kopenhag ise ilk iki maç sonunda 1 puana sahip. Danimarka ekibi ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Jagiellonia'ya 2-1 mağlup oldu. Kopenhag ikinci maçında ise deplasmanda İspanya'nın Real Betis takımıyla 1-1 berabere kaldı.
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