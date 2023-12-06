Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag karşısında galibiyet arayacak. Şampiyonlar Ligi'nde 5 hafta sonunda 5 puanı bulunan iki takım, bir üst tur için mücadele edecek. Averaj farkıyla 3. sırada yer alan Galatasaray yendiği taktirde bir üst tura çıkacak. Peki, Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ile Kopenhag arasındaki rövanş maçı 12 Aralık 2024 Salı akşamı oynayacak.
Danimarka'da yapılacak maç saat 23.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
Geri düştüğü maçlardan aldığı puanlarla dikkati çeken Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesi gruptan çıkma şansını sürdürdü.
Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda 5. haftayı 5 puanla kapattı.
Almanya'nın Bayern Münih takımının 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayarak gruptan çıkmayı garantilediği A grubunda, birer galibiyet ve ikişer beraberliği olan Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Galatasaray beşer puanla sıralanıyor. İngiltere'nin Manchester United ekibi ise 4 puanla son sırada yer alıyor.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Son haftaya Kopenhag'ın bir averaj gerisinde 3. sırada giren Galatasaray'ın yoluna "Devler Ligi"nde devam etme şansı devam ediyor. 12 Aralık'ta deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak "Cimbom" kazanması durumunda Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmaksızın gruptan ikinci çıkmayı başaracak.
Beraberlik durumunda averajla Kopenhag'ın gerisinde kalacak Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmesi için Manchester United'ın da puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-kırmızılıların, Danimarka'da puan kaybetmesi, Manchester United'ın da Bayern Münih'i yenmesi durumunda Galatasaray için Avrupa serüveni bu sezon sona erecek.
BU SEZON AVRUPA'DA SADECE 2 KEZ MAĞLUP OLDU
Galatasaray, bu sezon Avrupa'da çıktığı 11 mücadelede sadece 2 kez yenildi.
Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlamasına rağmen "Devler Ligi"ne ikinci eleme turundan giren sarı-kırmızılı takım, 6 eleme, 5 de grup maçı yaptı.
Elemelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, grupta ise 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
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