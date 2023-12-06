Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?



Son haftaya Kopenhag'ın bir averaj gerisinde 3. sırada giren Galatasaray'ın yoluna "Devler Ligi"nde devam etme şansı devam ediyor. 12 Aralık'ta deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak "Cimbom" kazanması durumunda Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmaksızın gruptan ikinci çıkmayı başaracak.



Beraberlik durumunda averajla Kopenhag'ın gerisinde kalacak Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmesi için Manchester United'ın da puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-kırmızılıların, Danimarka'da puan kaybetmesi, Manchester United'ın da Bayern Münih'i yenmesi durumunda Galatasaray için Avrupa serüveni bu sezon sona erecek.



BU SEZON AVRUPA'DA SADECE 2 KEZ MAĞLUP OLDU



Galatasaray, bu sezon Avrupa'da çıktığı 11 mücadelede sadece 2 kez yenildi.

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlamasına rağmen "Devler Ligi"ne ikinci eleme turundan giren sarı-kırmızılı takım, 6 eleme, 5 de grup maçı yaptı.



Elemelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, grupta ise 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.