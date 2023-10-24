Kopenhag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk mağlubiyetini yaşadı. Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise Manchester United'ı mağlup etmişti. Galatasaray, gruptaki dördüncü maçını yine Bayern Münih ile deplasmanda oynayacak. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları...



GALATASARAY'IN KOPENHAG İLE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ile Kopenhag arasındaki rövanş maçı 12 Aralık 2023 tarihinde oynayacak.



Danimarka'da yapılacak maça dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ PROGRAMI



8 Kasım - TSİ 23.00



Bayern Münih-Galatasaray (Allianz Arena)



29 Kasım - TSİ 20.45



Galatasaray-Manchester United (RAMS Park)



12 Aralık - TSİ 23.00



Kopenhag-Galatasaray (Parken)