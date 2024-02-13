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Kopenhag-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Turun heyecan dolu mücadelelerinden birinde de Kopenhag ile Manchester City mücadele edecek. Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz devi Manchester City çeyrek finale mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Kopenhag, Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'ndan ikinci olarak tur atlamıştı. Konuk ekip Manchester City ise grup aşamasını 6’da 6 yaparak 18 puanla tamamlamıştı. Peki, Kopenhag-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kopenhag-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda Kopenhag-Manchester City maçı dikkat çekiyor. Öte yandan "Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Her iki takım da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek için sahada olacak. İşte, Kopenhag-Manchester City maçı hakkında bilgiler...

KOPENHAG-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kopenhag ve Manchester City bu akşam Danimarka'da karşı karşıya gelecek.

Kopenhag-Manchester City maçı TSİ 23.00'te başlayacak.

Mücadele EXXEN ve TV 8.5'dan yayınlanacak.

SON 16 TURUNDA KALAN MAÇLARIN PROGRAMI

Bugün:

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)


20 Şubat Salı:

Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)


21 Şubat Çarşamba:

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

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