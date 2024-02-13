Kopenhag-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda Kopenhag-Manchester City maçı dikkat çekiyor. Öte yandan "Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Her iki takım da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek için sahada olacak. İşte, Kopenhag-Manchester City maçı hakkında bilgiler...



KOPENHAG-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Kopenhag ve Manchester City bu akşam Danimarka'da karşı karşıya gelecek.



Kopenhag-Manchester City maçı TSİ 23.00'te başlayacak.



Mücadele EXXEN ve TV 8.5'dan yayınlanacak.



SON 16 TURUNDA KALAN MAÇLARIN PROGRAMI



Bugün:



Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)



Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)





20 Şubat Salı:



Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)



PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)





21 Şubat Çarşamba:



Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)



Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)



