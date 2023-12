Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup'tan Okan Buruk'a sitem

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında yarın Galatasaray ile yapacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacakları söyledi.



Jacob Neestrup ile Kopenhaglı futbolcu Lukas Lerager, Parken Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.



Son dönemdeki maçlarında istedikleri sonuçları alamadıklarını anlatan Neestrup, "Fakat her maçın önemi farklı. Lig ve kupa maçları farklı, bu maç farklı. Bu maçın bizim için anlamı çok büyük. Bu maça çok iyi hazırlandık. En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Umarım istediğimiz sonuca ulaşırız." dedi.



Parken Stadı'nda taraftarları önünde oynayacak olmalarının kendileri için avantaj olacağını aktaran Neestrup, "Hangi maç olursa olsun iç sahada oynamak avantajlı. Taraftarlarımızla beraber en iyi şekilde oynayacağımızı düşünüyoruz. İç sahada oynamak bize büyük bir katkı sağlayacak. Ama Galatasaray şu ana kadar deplasmanda çok iyi performans sergiledi. Manchester United deplasmanından 3 puan aldı. Münih'te de iyi performans sergiledi. O yüzden Galatasaray'ın deplasmanda kapasiteli bir takım olduğunu biliyoruz. Fazla Türk taraftar da olacak. Bunun da atmosfere katkı yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Grupta Bayern Münih ile golsüz berabere kaldıkları maçla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı yorumu saygısızca bulduğunu anlatan Jacob Neestrup, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Galatasaray Teknik Direktörü bence biraz saygısızlık yaptı. Çünkü biz oraya gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Bayern Münih de aynı şekilde. Bu tarz şeylere çok olumlu bakmıyorum. Çünkü hem bana hem oyuncularıma hem de verdiğimiz mücadeleye saygısızlık. Manuel Neuer'in son dakikalardaki kurtarışına bakın, ona göre kimin ne kadar mücadele ettiğini görürsünüz."



Galatasaray'a saygısının sonsuz olduğunu aktaran Neestrup, "Galatasaray'ın büyük kulüp olduğunu ve son senelerde büyük sonuçlara ulaştığını biliyoruz. Saygım sonsuz. Ama şunu sormak istiyorum. Eğer Galatasaray 2-0 öndeyse ve maç 2-2 biterse ve ben seni tebrik edersem, sen bunu nasıl görürsün? Biz İstanbul'da bir puan almadık, 2 puan kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonlar Ligi'nde en fazla koşu mesafesine sahip takımlardan biri olduklarını anlatan Danimarkalı teknik adam, "Çok koştuğumuzu biliyoruz. Şansımız olsun diye mecburun koşmamız lazım. Çünkü biz Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray'a karşı mücadele ediyoruz. O yüzden fazla koşmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.



Jacob Neestrup, grupta Manchester United ile Bayern Münih arasında oynanacak maçın da önemli olduğunu anlatarak, "O maça da bakacağız ama bizim bir planımız var. Çok büyük alanda oynamak istemiyoruz. Biraz daha defansif ve birbirimize yakın oynamamız lazım. Boş alan kalırsa bizim için kötü olabilir." ifadelerini kullandı.



"GÜÇLÜ BİR TAKIMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"



Galatasaray'ın çok önemli oyunculara sahip olduğunu aktaran Danimarkalı teknik adam, "Galatasaray'ın çok kaliteli oyuncuları var. İleride çok iyi oyuncuları var. Zaten son maçlarda da bunu gördük. Güçlü bir takımla karşı karşıyayız." dedi.



Neestrup, bir basın mensubunun, "Galatasaray'dan en çok hangi oyuncudan çekiniyorsunuz ve Galatasaray'dan en çok hangi oyuncuyu kadronuzda görmek istersiniz?" şeklindeki sorusuna, "Korktuğumuz oyuncu konusunda sadece bir oyuncuyu seçemem. Çünkü o kadar iyi oyuncuları sahip. Şu an takımımdan memnunum. O yüzden bir oyuncuyu seçemem. Zaten sportif direktörüme gidip 'Bana Galatasaray'dan bir oyuncu getir.' dersem, bana 'Çok pahalı getiremeyiz.' der." cevabını verdi.



Galatasaray'ın Parken Stadı'nda 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığını dile getiren Neestrup, "Tarihe saygım var. Galatasaray, burada büyük bir sonuç aldı. UEFA Kupası'nı kazandılar ama Galatasaray buraya son geldiğinde bize 1-0 mağlup olmuştu. Yine onu yapabileceğimizi umuyorum." diye konuştu.



Jacob Neestrup, Galatasaray ile İstanbul'da oynadıkları maçtan sonra kalecileri Kamil Grabara'nın sosyal medyada yaptığı saygısızca paylaşım hakkında, "Nerede ve kiminle oynarsak, oyuncularımdan her zaman saygı göstermelerini bekliyorum. Bunu da onlara her zaman anlattım." ifadelerini kullandı.



LUKAS LERAGER: "HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"



Kopenhaglı futbolcu Lukas Lerager de Galatasaray'a karşı bir oyun planına sahip olduklarını anlatarak, "En iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz. Gruptan çıkmak için çalışacağız. Elbette farklı senaryolar var ama bizim hedefimiz gruptan çıkmak ve son 16'ya kalmak." değerlendirmesinde bulundu.



Lukas Lerager, İstanbul'daki maçtan sonra Galatasaraylı taraftarlardan sosyal medya üzerinden tepki gördüklerini belirterek, "Bunu bir sene önce Trabzonspor maçından sonra da yaşadık. Negatif yönden bizi çok fazla etkilemedi. Çünkü Türkiye'de futbol çok duygusal yaşanıyor. Bu tarz şeyleri fazla önemsemiyoruz." açıklamasını yaptı.