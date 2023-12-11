Kopenhag'dan Türk taraftarlara uyarı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubunun son maçında Galatasaray, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oluyor.

Mücadele öncesi Danimarka ekibi, Galatasaray'a ait renkleri veya logoları barındıran, atkı, bere ve forma gibi eşyaların yalnızca deplasman tribününde giyilebileceğini açıkladı.

STAT DIŞINA ÇIKARILACAK

Kopenhag, deplasman tribünü haricinde Galatasaray'a ait kıyafet veya davranışlarda bulunan taraftarların stadyumdan ihraç edileceğini belirtti.

MAÇ BİTTİKTEN 1 SAAT SONRA ÇIKABİLECEKLER

Ayrıca şehir polisi tarafından alınan kararla deplasman tribününde yer alacak sarı-kırmızılı taraftarların güvenlik gerekçesiyle maçın ardından 1 saat daha geç tribünlerden çıkabilecekleri belirtildi.

Kopenhag'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"D tribünü Galatasaray taraftarlarına ayrılmıştır ve D tribünü dışındaki diğer tüm tribünlerde davranış, kıyafet veya başka bir şekilde Galatasaray ile herhangi bir ilişki gösterirseniz, bilet, seyahat masrafları, konaklama veya başka bir şeyin iadesi mümkün olmaksızın ihraç edilirsiniz.



Ayrıca, F.C. Kopenhag ve Galataray dışındaki futbol takımlarıyla ilişkilendirilebilecek renkler, giysiler vb. giymenize de izin verilmeyecektir."