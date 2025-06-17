Köprüler, Fenerbahçe'nin renkleriyle ışıklandırıldı

Fenerbahçe Beko basketbol takımının renkleri, Turkish Airlines EuroLeague’de Monaco'yu 81-70 mağlup ederek ikinci kez şampiyonluğa ulaşması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yansıtıldı.

Köprülerden yansıyan sarı-lacivert renkteki ışıklar, görsel şölen oluşturdu.