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Köprüler, Fenerbahçe'nin renkleriyle ışıklandırıldı

EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe Beko’nun renkleri, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere yansıtıldı.

Köprüler, Fenerbahçe'nin renkleriyle ışıklandırıldı

Fenerbahçe Beko basketbol takımının renkleri, Turkish Airlines EuroLeague’de Monaco'yu 81-70 mağlup ederek ikinci kez şampiyonluğa ulaşması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yansıtıldı.

Köprülerden yansıyan sarı-lacivert renkteki ışıklar, görsel şölen oluşturdu.

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