Köprüler, Fenerbahçe'nin renkleriyle ışıklandırıldı
EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe Beko’nun renkleri, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere yansıtıldı.
Fenerbahçe Beko basketbol takımının renkleri, Turkish Airlines EuroLeague’de Monaco'yu 81-70 mağlup ederek ikinci kez şampiyonluğa ulaşması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yansıtıldı.
Köprülerden yansıyan sarı-lacivert renkteki ışıklar, görsel şölen oluşturdu.
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