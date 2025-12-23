Korkulan oldu, 145 milyon euroluk transfer sakatlandı. İşte forma giyemeyeceği süre
23.12.2025 17:03
NTV - Haber Merkezi
Liverpool'un rekor transferinin bacağı kırıldı. Alexander Isak en az 2-3 ay forma giyemeyecek.
Dünya devi Liverpool'un 145 milyon euro bedelle transfer ettiği golcüsünde korkulan oldu.
Isak'ın cumartesi günü oynanan Tottenham maçında bacağı kırıldı. Ameliyat olan 26 yaşındaki forvetin sahalara dönüş tarihi belli değil.
İngiliz basınına göre birkaç ay boyunca forma giyemeyecek. Liverpool Isak'ı yaz transfer döneminde Newcastle United'dan 125 milyon euroya takımına kattı.
Bu Premier League tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. İsveçli futbolcu şu ana kadar 16 maçta 3 gol attı.
Isak, fibula kemiğindeki kırığı da kapsayan ayak bileği sakatlığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.
İsveçli santrfor, transfer dönemi sonunda takıma katılması nedeniyle sezon öncesi kampını kaçırmış ve ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt mücadelesinde kasık sakatlığı yaşayarak formadan uzak kalmıştı.