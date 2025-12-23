Korkulan oldu, 145 milyon euroluk transfer sakatlandı. İşte forma giyemeyeceği süre

Dünya devi Liverpool'un 145 milyon euro bedelle transfer ettiği golcüsünde korkulan oldu.

Isak'ın cumartesi günü oynanan Tottenham maçında bacağı kırıldı. Ameliyat olan 26 yaşındaki forvetin sahalara dönüş tarihi belli değil.



İngiliz basınına göre birkaç ay boyunca forma giyemeyecek. Liverpool Isak'ı yaz transfer döneminde Newcastle United'dan 125 milyon euroya takımına kattı.



Bu Premier League tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. İsveçli futbolcu şu ana kadar 16 maçta 3 gol attı.