"Korkunç ve kötü hissediyorum" demişti. Fenerbahçe'de ayrılık kapıda, sezon sonu gidiyor

Fenerbahçe’nin Manchester United’dan kadrosuna kattığı tecrübeli orta sahası Fred sezon sonu takıma veda edebilir.

2023 yılında Türkiye'ye gelen Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Devre arasında Atlético Mineiro'ya transferi gündeme gelen Fred için Brezilya temsilcisi resmi adımları atmaya hazırlanıyor.

33 yaşındaki futbolcunun da bu kez Mineiro seçeneğine daha sıcak baktığı ve sezon sonunda Fenerbahçe’ye veda edebileceği öğrenildi.



"KORKUNÇ VE KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, 90+10'da yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Oyuna sonradan dahil olan Fred maç sonunda şöyle konuşmuştu:

"Çok zor, kendimi çok korkunç ve kötü hissediyorum! Kazanmamız gereken bir maçtı! Golü bulduk ve golü yememeliydik. Bu akşam çok üzüleceğiz ama yarından itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz. Takım olarak umudumuzun düşmesine izin vermemeliyiz. Bu maç bize ders olsun ki önümüzdeki maçları kazanalım."